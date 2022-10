Arts Preview Listing: Season at a Glance

October

Through Jan. 14

LANGSON IMCA

“Echoes of Perception: Peter Alexander and California Impressionism”

Through Oct. 23

CHANCE THEATER

“The Elaborate Entrance of Chad Deity”

Oct. 1 through Jan. 15

LAGUNA ART MUSEUM

“Photography and Seduction: William Mortensen’s Laguna Beach”

Oct. 1

SAMUELI THEATER

Samara Joy

Oct. 1

IRVINE BARCLAY THEATRE

Southborder & Neocolours

Oct. 2 through 23

SOUTH COAST REPERTORY

“Nina Simone: Four Women”

Oct. 5

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

DakhaBrakha—Direct from Ukraine

Oct. 6

IRVINE BARCLAY THEATRE

Jane Austen’s “Pride and Prejudice”

Oct. 6 through Dec. 8

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

“Intercultural”

Oct. 7

IRVINE BARCLAY THEATRE

Rick Braun Plays the Standards & More

Oct. 8

IRVINE BARCLAY THEATRE

Bill Engvall: Here’s Your Sign—It’s Finally Time: The Farewell Tour

Opens Oct. 8

ORANGE COUNTY MUSEUM OF ART

“13 Women”

“California Biennial 2022”

Peter Walker: “Minimalist Landscape”

Fred Eversley: “Reflecting Back (the World)”

Sanford Biggs: “Of Many Waters”

Oct. 8 through Jan. 22

MUZEO MUSEUM AND CULTURAL CENTER

“Houdini Unchained: The Legacy of Harry Houdini”

Through Oct. 9

LAGUNA PLAYHOUSE

“Kim’s Convenience”

Oct. 9

IRVINE BARCLAY THEATRE

Hamid Saeidi

Oct. 9

SAMUELI THEATER

Apollon Musagete & Garrick Ohlsson

Oct. 13

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

Randy Otto as Winston Churchill

Opens Oct. 13

LANGSON IMCA

“Beyond the Frame: Impressions of California”

Oct. 14

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Judy Collins

Oct. 15

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Chorale and Pacific Symphony: Duruflé + Hagen

Oct. 15

SAMUELI THEATER

Judy Whitmore and Billy Grubman

Oct. 15

IRVINE BARCLAY THEATRE

Masters of Hawaiian Music: George Kahumoku Jr., Daniel Ho, and Tia Carrere

Oct. 15

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Booker T. Jones—60 Years of Green Onions

Through Oct. 16

SEGERSTROM HALL

“Hamilton”

Oct. 19 and 20

CASA ROMANTICA

Woodie and the Longboards

Oct. 20

IRVINE BARCLAY THEATRE

Soweto Gospel Choir

Oct. 20 through 22

SAMUELI THEATER

Chris Mann

Oct. 20 through 22

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Tchaikovsky Piano Concerto

Oct. 21

IRVINE BARCLAY THEATRE

Kronos Quartet with Mahsa Vahdat

Oct. 21 through Nov. 6

CAMINO REAL PLAYHOUSE

“Death by Design”

Oct. 26

SEGERSTROM HALL

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan

Oct. 27 through 29

CASA ROMANTICA

Casa Creepy Haunted House

Oct. 27

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

Muckenthaler After Dark: Beyond the Black Veil

Oct. 28

HONDA CENTER

The Who

Oct. 28

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

“The Just and the Blind”

Oct. 29

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” in Concert

Oct. 29

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Rocky Dawuni

Oct. 29 and 30

SAMUELI THEATER

“Leonardo! A Wonderful Show About a Terrible Monster”

Oct. 30 through Nov. 13

LAGUNA PLAYHOUSE

“Love Among the Ruins”

November

Nov. 2

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

An Evening with George Takei

Nov. 2

SAMUELI THEATER

Calidore String Quartet

Nov. 2

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Belinda Carlisle

Nov. 3

SEGERSTROM HALL

Bodytraffic

Nov. 3

CASA ROMANTICA

Ayane & Paul

Nov. 4 through 20

SOUTH COAST REPERTORY

“Snow White”

Nov. 4 and 5

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: John Williams: A 90th Birthday Celebration

Nov. 5

HONDA CENTER

The B-52s

Nov. 5

SAMUELI THEATER

Vijay Iyer Trio

Nov. 5 and 6

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

Artistic License Fair

Nov. 8

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Lila Downs

Nov. 9 through 27

SEGERSTROM HALL

“Moulin Rouge! The Musical”

Nov. 9

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Farruquito Flamenco

Nov. 10

CASA ROMANTICA

HyeJin Kim

Nov. 11

HONDA CENTER

Greta Van Fleet

Nov. 12 and 13

SAMUELI THEATER

“North”

Nov. 12 through May 14

BOWERS MUSEUM

“Guo Pei: Art of Couture”

Nov. 13

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Viano String Quartet

Nov. 16

HONDA CENTER

The Smashing Pumpkins and Jane’s Addiction

Nov. 16

IRVINE BARCLAY THEATRE

Alan Cumming

Nov. 17

IRVINE BARCLAY THEATRE

Smetena Trio

Nov. 17 through 19

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “The Planets”

Nov. 18

IRVINE BARCLAY THEATRE

Grace Kelly at the Movies

Nov. 19

IRVINE BARCLAY THEATRE

Peisha McPhee, Adriana McPhee, and Katharine McPhee-Foster

Nov. 20

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Vienna Boys Choir: “Christmas in Vienna”

Nov. 20

IRVINE BARCLAY THEATRE

Trio Barclay: Schubert and Chang

Nov. 25

IRVINE BARCLAY THEATRE

“Kinky Boots” screening

Nov. 25 through Dec. 18

CAMINO REAL PLAYHOUSE

Charles Dickens’ “A Christmas Carol”

Nov. 25 through 27

CURTIS THEATRE

Christmas with the Alley Cats

Nov. 26

IRVINE BARCLAY THEATRE

Nigella Lawson

Nov. 26 through Dec. 24

SOUTH COAST REPERTORY

Charles Dickens’ “A Christmas Carol”

December

Dec. 1

IRVINE BARCLAY THEATRE

A Big Bad Voodoo Daddy Christmas

Dec. 1 through 3

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Milos Plays Rodrigo

Dec. 1 and 3

HONDA CENTER

Jo Koy

Dec. 1 through 22

CASA ROMANTICA

Casa Lumina Holiday Walk

Dec. 4

HONDA CENTER

Andrea Bocelli

Dec. 4

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Handel’s Glorious Messiah

Dec. 4

SEGERSTROM HALL

Mannheim Steamroller Christmas

Dec. 8

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Storm Large

Dec. 8 through 30

LAGUNA PLAYHOUSE

“Wonderful Winter of Oz: A Holiday Panto”

Dec. 8 and 9

CASA ROMANTICA

Casa Nutcracker

Dec. 9

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Mavis Staples and Kandace Springs

Dec. 9 through 18

SEGERSTROM HALL

American Ballet Theatre: “The Nutcracker”

Dec. 10 through 24

IRVINE BARCLAY THEATRE

Festival Ballet Theater: “The Nutcracker”

Dec. 11

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Chita Rivera

Dec. 12 and 13

LAGUNA PLAYHOUSE

The Skivvies: “Sleigh My Name”

Dec. 15 through 17

SAMUELI THEATER

The Broadway Hollywood Holiday Songbook

Dec. 15 through 18

CURTIS THEATRE

“It’s a Wonderful Life” a Live Radio Play

Dec. 16

IRVINE BARCLAY THEATRE

Max Amini

Dec. 16 and 17

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Holiday Pops with the Manhattan Transfer

Dec. 18

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

Holiday Festival

Dec. 18 and 19

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Chorale: “Tis the Season!”

Dec. 19 and 20

LAGUNA PLAYHOUSE

“Sister’s Christmas Catechism”

Dec. 20

SEGERSTROM HALL

Alton Brown Live

Dec. 20

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Holiday Organ Spectacular

Dec. 22

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

“Nochebuena: Christmas Eve in Mexico”

Dec. 23

SEGERSTROM HALL

Johnny Mathis Christmas Concert

Dec. 27 through Jan. 8

SEGERSTROM CENTER FOR THE ARTS

“To Kill a Mockingbird”

Dec. 31

LAGUNA PLAYHOUSE

Rita Rudner: “It’s Beginning to Look a Lot Like New Year’s”

January

Jan. 6

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Brian Stokes Mitchell

Jan. 8

IRVINE BARCLAY THEATRE

“Prima Facie” with Jodie Comer

Jan. 12 through 14

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “Mahler 9”

Jan. 13

IRVINE BARCLAY THEATRE

Legends: Keola Beamer & Henry Kapono, with Moanalani Beamer

Jan. 15

IRVINE BARCLAY THEATRE

Trio Barclay: Tchaikovsky and Arroyo

Jan. 19 through 21

SAMUELI THEATER

Jane Lynch and Kate Flannery

Jan. 19

CASA ROMANTICA

Orchestra Collective of Orange County

Jan. 20

IRVINE BARCLAY THEATRE

A Conversation with John Lithgow

Jan. 21

IRVINE BARCLAY THEATRE

Aaron Diehl Trio: Bach to Bebop

Jan. 22

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Respighi and Beethoven with Shunta Morimoto

Jan. 23

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Amy Tan

Jan. 24

IRVINE BARCLAY THEATRE

BalletX

Jan. 25

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Monterey Jazz Festival on Tour

Jan. 27

CASA ROMANTICA

Danny Green Trio

Jan. 27

SAMUELI THEATER

Takacs Quartet

Jan. 28 through Feb. 26

SOUTH COAST REPERTORY

“Appropriate”

Jan. 28

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Lunar New Year

Jan. 29

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Bob Baker Marionettes

Jan. 29 through Feb. 26

SOUTH COAST REPERTORY

“The Little Foxes”

Jan. 31

IRVINE BARCLAY THEATRE

Dover Quartet

February

Feb. 1 through 19

SEGERSTROM HALL

“Frozen”

Feb. 1

IRVINE BARCLAY THEATRE

“H.M.S. Pinafore” by the New York Gilbert & Sullivan Players

Feb. 2 through 4

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Bronfman plays Schumann

Feb. 3 through 19

CAMINO REAL PLAYHOUSE

“Strangers on a Train”

Feb. 4

SAMUELI THEATER

Jazz at Lincoln Center Presents “Sing & Swing”

Feb. 5

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “Romeo and Juliet”

Feb. 6

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Fran Lebowitz

Feb. 9

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Patti LuPone

Feb. 9

IRVINE BARCLAY THEATRE

“On Broadway”

Feb. 10

IRVINE BARCLAY THEATRE

The Blind Boys of Alabama

Feb. 10 and 11

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Valentine’s Day with The Righteous Brothers

Feb. 10 through 26

CURTIS THEATRE

“A Gentleman’s Guide to Love & Murder”

Feb. 11

IRVINE BARCLAY THEATRE

Cyrille Aimée

Feb. 16

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

Rosanne Cash Duo

Feb. 17

CASA ROMANTICA

Ballet Romantica with the City Ballet of San Diego

Feb. 22

SAMUELI THEATER

Quartetto di Cremona

Feb. 23

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

Pilobolus

Feb. 23

SEGERSTROM HALL

“Bluey’s Big Play”

Feb. 23 through 25

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Tchaikovsky and Strauss

Feb. 24 through March 12

CAMINO REAL PLAYHOUSE

“Over the River and Through the Woods”

Feb. 26

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Diane Schuur

March

March 1

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

Lawrence Brownlee: Songs from the Harlem Renaissance

March 2

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

Beth Sussman

March 3

IRVINE BARCLAY THEATRE

Lyric Opera OC: “Roméo et Juliette”

March 4

SAMUELI THEATER

Somos Amigos

March 4

IRVINE BARCLAY THEATRE

Preservation Hall Jazz Band

March 5

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Mandy Gonzales and Javier Munoz

March 5

IRVINE BARCLAY THEATRE

Isaac Mizrahi

March 6

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Erik Larson

March 7 through 19

SEGERSTROM HALL

“Mean Girls”

March 8

IRVINE BARCLAY THEATRE

Brooke Gladstone

March 10

CASA ROMANTICA

Alicia Olatuja

March 10 and 11

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony with Kristin Chenoweth

March 11

IRVINE BARCLAY THEATRE

Curtis on Tour

March 12

IRVINE BARCLAY THEATRE

Alisa Weilerstein

March 16

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

Lucia Micarelli Quartet

March 16

IRVINE BARCLAY THEATRE

Zakir Hussain and the Masters of Percussion

March 16 through 18

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Tao Plays Mozart

March 18 and 19

IRVINE BARCLAY THEATRE

Festival Barclay Theatre: “Swan Lake”

March 18 and 19

SAMUELI THEATER

“Ugly Duckling”

March 22

SAMUELI THEATER

Camerata RCO

March 25

SAMUELI THEATER

The Cookers

March 26

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Nowruz: Iranian New Year

March 29 through April 2

SEGERSTROM HALL

American Ballet Theatre: “Like Water for Chocolate”

March 30 through April 1

SAMUELI THEATER

Broadway the Calla-Way!

March 30

IRVINE BARCLAY THEATRE

Steep Canyon Rangers

March 31 through April 16

CAMINO REAL PLAYHOUSE

“It Runs in the Family”

April

April 1

IRVINE BARCLAY THEATRE

Nathalie Joachim

April 1

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Organist Anna Lapwood

April 2

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Jean-Yves Thibaudet

April 3

IRVINE BARCLAY THEATRE

Wynton Marsalis Quintet

April 3

LAGUNA PLAYHOUSE

“Sister’s Easter Catechism”

April 4

SEGERSTROM HALL

Yo-Yo Ma and Kathryn Stott

April 7

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

George Benson

April 8

SEGERSTROM HALL

Dorrance Dance

April 8 through May 6

SOUTH COAST REPERTORY

“Prelude to a Kiss, the Musical”

April 12 through 16

LAGUNA PLAYHOUSE

“My Mother’s Italian, My Father’s Jewish, and I’m in Therapy”

April 14

IRVINE BARCLAY THEATRE

Kaleo Phillips

April 14 and 15

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Gloria Gaynor—Queen of Disco

April 15

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

Kenny Barron

April 15

CURTIS THEATRE

“Yesterday and Today—The Interactive Beatles Experience”

April 15

SAMUELI THEATER

Emerson String Quartet

April 16

SOKA PERFORMING ARTS CENTER

The Lucky Band

April 16

IRVINE BARCLAY THEATRE

Midori Plays Bach

April 18 through 30

SEGERSTROM HALL

“Hairspray”

April 19

IRVINE BARCLAY THEATRE

Formosa Quartet

April 20

IRVINE BARCLAY THEATRE

Megan Hilty

April 20, 22, and 25

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Verdi’s Rigoletto

April 21 through May 7

CAMINO REAL PLAYHOUSE

“Agatha Christie’s The Mousetrap”

April 22 and 23

SAMUELI THEATER

“Grimmz Fairy Tales”

April 22

IRVINE BARCLAY THEATRE

Selected Shorts 2023

April 23 through May 14

SOUTH COAST REPERTORY

“Coleman ’72”

April 27 through 29

SAMUELI THEATER

Jason Robert Brown

April 28

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Dream House Quartet

April 28

IRVINE BARCLAY THEATRE

Mariachi Reyna de Los Angeles & Villalobos Brothers

April 28

CASA ROMANTICA

Eric Rigler

April 29

MUSCO CENTER FOR THE ARTS

“Bone Hill: A Staged Concert—Martha Redbone”

April 29

IRVINE BARCLAY THEATRE

Christian McBride’s New Jawn

April 30

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Philharmonic Society presents LA Phil with Leila Josefowicz

May

May 1

IRVINE BARCLAY THEATRE

David Sedaris

May 5 and 6

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: Music of the Rolling Stones

May 6 and 7

SAMUELI THEATER

Doktor Kaboom

May 11 through June 15

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

18th Annual Muck JazzFest

May 11 through 13

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “The Roaring ’20s”

May 12 through 14

SEGERSTROM HALL

LA Dance Project: “Romeo & Juliet Suite”

May 14

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “Rhapsody in Blue”

May 16 through 21

SEGERSTROM HALL

“Chicago”

May 19

IRVINE BARCLAY THEATRE

Joey Alexander

May 20

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Chorale and Pacific Symphony: Haydn + Price

May 20

IRVINE BARCLAY THEATRE

“Music of the Knights: Commemorating the majestic musical masterpieces of Sir Andrew Lloyd Webber, Sir Elton John, and Sir Paul McCartney”

May 21

CURTIS THEATRE

“The House of Flightless Birds”

May 26 through June 11

CAMINO REAL PLAYHOUSE

“The Sound of Music”

May 27

SEGERSTROM HALL

Alonzo King Lines Ballet

June

June 1 through 33

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “Grieg Piano Concerto”

June 3

CURTIS THEATRE

Orchestra Collective of Orange County Third Annual Summer Serenade

June 3

SEGERSTROM HALL

Ballet BC

June 9 and 10

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony with Renée Elise Goldsberry

June 13 through 25

SEGERSTROM HALL

“Six”

June 15 through 17

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Pacific Symphony: “Cathedrals of Sound”

June 16 through 25

CURTIS THEATRE

“The Revolutionists”

June 22

MUCKENTHALER CULTURAL CENTER

Lyric Opera of Orange County: “La Traviata”

June 24

RENÉE AND HENRY SEGERSTROM CONCERT HALL

Veronica Swift

June 30

CASA ROMANTICA

Ballet Folklórico de Los Ángeles

July

July 11 through 23

SEGERSTROM HALL

“Tina”

July 27

CASA ROMANTICA

Gilbert Castellanos

September

Sept. 5 through 10

SEGERSTROM HALL

“The Book of Mormon”

Selected O.C. Galleries

ALISO VIEJO

Founders Hall Soka University

1 University Drive

949-480-4081

soka.edu

ANAHEIM

Artists Republic

400 W. Disney Way

949-988-0603

artists-republic.com

CORONA DEL MAR

SCAPE

2859 E. Coast Highway

949-723-3406

scapesite.com

COSTA MESA

The ARTery Gallery @ The Lab

2930 Bristol St.

thelab.com

Daniel Oropeza

Original Sculpture

1041 W. 18th St.

949-650-6169

danieloropeza.com

LIULI Gallery

3333 Bristol St.

714-438-8888

liuliusa.com

Martin Lawrence Galleries

South Coast Plaza

3333 Bear St.

949-759-0134

martinlawrence.com

Randy Higbee Gallery

102 Kalmus Drive

714-546-2156

randyhigbeegallery.com

FULLERTON

Begovich Gallery

Cal State Fullerton

800 State College Blvd.

657-278-7750

fullerton.edu

IRVINE

Art Resource Group

2082 Michelson Drive

949-640-1972

artresourcegroup.com

CAC, Room, and University Art Galleries

UC Irvine

949-824-9854

arts.uci.edu

Susan Spiritus Gallery

2070 Business Center Drive

714-754-1286

susanspiritusgallery.com

Village Gallery

Irvine Spectrum Center

59 Fortune Drive

949-450-8282

villagegallery.com

LAGUNA BEACH

Artist Eye Laguna Gallery

1294 S. Coast Highway

949-497-5898

artisteyegallerylaguna.com

Avran Art & Design

540 S. Coast Highway

949-494-0900

avranart.com

Dawson Cole Fine Art

326 Glenneyre St.

949-497-4988

dawsoncolefineart.com

Forest & Ocean

480 Ocean Ave.

949-371-3313

forestoceangallery.com

JoAnne Artman Gallery

326 N. Coast Highway

949-510-5481

joanneartmangallery.com

Kelsey Michaels Fine Art

354 N. Coast Highway

kelseymichaels.com

LCAD Gallery

374 Ocean Ave.

949-376-6000

lcad.edu

Las Laguna Gallery

577 S. Coast Highway

949-667-1803

laslagunagallery.com

Lu Martin Galleries

372 N. Coast Highway

949-494-8074

lumartingalleries.com

Prima Fine Art Galllery

570 S. Coast Highway

949-715-0039

primafineartgallery.com

Quorum Gallery

374 N. Coast Highway

949-494-4422

quorumgallery.com

Redfern Gallery

1540 S. Coast Highway

949-497-3356

redferngallery.com

saltfineart

1043 N. Coast Highway

949-715-5554

saltfineart.com

Sandstone Gallery

384-A N. Coast Highway

949-497-6775

sandstonegallery.com



Studio 7 Galleries

384-B N. Coast Highway

949-497-1080

studio7gallery.com

Sue Greenwood Fine Art

330 N. Coast Highway

949-494-0669

suegreenwoodfineart.com

Village Gallery

502 S. Coast Highway

949-494-3553

villagegallery.com

Wyland Galleries

509 S. Coast Highway

949-376-8000

wylandgalleries.com

NEWPORT BEACH

Ethos Contemporary Art Gallery

3405 Newport Blvd.

949-791-8917

ethoscontemporaryart.com



Gray Matter Museum of Art

530 32nd St.

gmmaca.org

Huse Skelly Fine Art Gallery

229 Marine Ave.

huseskellygallery.com

Lahaina Galleries

1173 Newport Center Drive

949-721-9117

lahainagalleries.com

ORANGE

Guggenheim Gallery

Chapman University

1 University Drive

714-997-6800

guggenheimgallery.com

SAN CLEMENTE

San Clemente Art Association Gallery

100 N. Calle Seville

949-492-7175

paintsanclemente.com